Не забувай про мене. Документальний фільм ВВС.

1 година тому

Що може змусити матір віддати свою дитину? Це болюче питання лежить в основі нашого документального фільму.

Він розповідає про долю трьох незаміжніх жінок з Південної Кореї, які завагітніли й тепер мають переховуватися аж до народження своїх дітей.

Ці жінки живуть у притулку для матерів-одиначок, що розташований на мальовничому острові. І краса його пейзажів різко контрастує із жахливим вибором, який мають зробити майбутні матері: залишити дитину собі чи віддати на всиновлення?

Ця стрічка - особистий і глибокий погляд на суспільство, у якому жінки не можуть обирати власну долю.