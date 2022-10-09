Не забувай про мене. Документальний фільм ВВС.
Що може змусити матір віддати свою дитину? Це болюче питання лежить в основі нашого документального фільму.
Він розповідає про долю трьох незаміжніх жінок з Південної Кореї, які завагітніли й тепер мають переховуватися аж до народження своїх дітей.
Ці жінки живуть у притулку для матерів-одиначок, що розташований на мальовничому острові. І краса його пейзажів різко контрастує із жахливим вибором, який мають зробити майбутні матері: залишити дитину собі чи віддати на всиновлення?
Ця стрічка - особистий і глибокий погляд на суспільство, у якому жінки не можуть обирати власну долю.
ВВС має право на розповсюдження цього документального фільму на всіх територіях, за винятком: США, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія, Андорра, Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство, Китай, Тайвань.