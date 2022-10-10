Росія вдарила по Києву: є загиблі та поранені
Росія вдарила по Києву: є загиблі та поранені
Вранці 10 жовтня Росія здійснила масований обстріл України ракетами та іранськими безпілотниками.
Постраждали десятки міст України, зокрема, і Київ.
У столиці росіяни вдарили по середмістю, пошкодивши консульство Німеччини, музеї та парки. Один з ударів прийшовся по дитячому майданчику в улюбленому місці відпочинку киян - парку ім. Шевченка.
Росія також обстріляла залізничний вокзал та ТЕС.
Метро у Києві працює в якості укриття.
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