Як росіяни атакували ракетами Україну - відео
Як росіяни атакували ракетами Україну - відео
Масована ракетна атака по всій Україні. Удари по Києву, Львову, Дніпру, Запоріжжю та Харкову.
Ракети вразили житлові квартали та інфраструктуру міст, є загиблі
Росіяни не лише цілили у конкретні об'єкти, але й вражали одразу багато цілей практично по всій Україні, - лік випущених по Україні ракет йшов під сотню.
Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини щонайменше четверо людей загинули та 19 були поранені.
Харків знеструмлений після ранкових ударів.
У Львові триває пожежа після вибуху неподалік центру, видно дим, повідомляє кореспондент ВВС. Тим часом у центрі міста стоїть електротранспорт, не працюють більшість кафе і магазинів у центрі.
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