Ладижинську ТЕС обстріляли дронами-камікадзе. Ракетні удари по Запоріжжю та Львову
Ладижинську ТЕС обстріляли дронами-камікадзе. Ракетні удари по Запоріжжю та Львову
Росія знову завдала удару ракетами і дронами-камікадзе.
Вранці стало відомо про ракетні удари у Запоріжжі. 12 ракет С-300 вразили цивільні об'єкти.
Дронами-камікадзе росіяни обстріляли Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області.
Російські війська знову завдали удару по Львову, місцева влада повідомляє про кілька вибухів в місті. Місто частково без світла.
Загалом по всій Україні сили ППО збили 20 російських ракет та 13 дронів-камікадзе.
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