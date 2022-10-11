Ладижинську ТЕС обстріляли дронами-камікадзе. Ракетні удари по Запоріжжю та Львову

Ладижинську ТЕС обстріляли дронами-камікадзе. Ракетні удари по Запоріжжю та Львову

Росія знову завдала удару ракетами і дронами-камікадзе.

Вранці стало відомо про ракетні удари у Запоріжжі. 12 ракет С-300 вразили цивільні об'єкти.

Дронами-камікадзе росіяни обстріляли Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області.

Російські війська знову завдали удару по Львову, місцева влада повідомляє про кілька вибухів в місті. Місто частково без світла.

Загалом по всій Україні сили ППО збили 20 російських ракет та 13 дронів-камікадзе.

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