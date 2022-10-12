Поховані під завалами: у Запоріжжі родину витягли з-під уламків

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Поховані під завалами: у Запоріжжі родину витягли з-під уламків

1 година тому

У передмісті Запоріжжя рятувальники витягли з-під уламків будинку цілу родину.

Чоловік із дружиною і дитиною ховалися від обстрілів у підвалі власного дому у приватному секторі.

Під час нічного обстрілу просто на їхнє подвірʼя прилетів снаряд. Усі троє опинилися похованими під завалами власного будинку.

Рятувальники, що прибули на місце, змогли визволити людей. Медична допомога їм не знадобилася.

Відео надане ДСНС.