Поховані під завалами: у Запоріжжі родину витягли з-під уламків
Поховані під завалами: у Запоріжжі родину витягли з-під уламків
У передмісті Запоріжжя рятувальники витягли з-під уламків будинку цілу родину.
Чоловік із дружиною і дитиною ховалися від обстрілів у підвалі власного дому у приватному секторі.
Під час нічного обстрілу просто на їхнє подвірʼя прилетів снаряд. Усі троє опинилися похованими під завалами власного будинку.
Рятувальники, що прибули на місце, змогли визволити людей. Медична допомога їм не знадобилася.
Відео надане ДСНС.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.