Данина Її Величності королеві Єлизаветі

13 хвилин(и) тому

Цей фільм - не збірка спогадів про королеву Єлизавету II, це - своєрідна данина Її Величності, як монарху, що найдовше правив країною за всю історію Британії та усієї Співдружності.

Єлизавета не народилася королевою, але у 25 років вона зійшла на престол після смерті свого батька і правила 70 років, до останнього дня свого життя, здобувши собі імʼя одного з найвпливовіших монархів усіх часів.

Ця документальна стрічка розповідає про правління Єлизавети як видатного монарха. У фільмі представлені інтервʼю із тими, хто добре знав королеву: із її спадкоємцем Чарльзом, а також з іншими членами родини та тими, хто працював із нею поруч. Фільм доповнений історичною хронікою, включно із рідкісними кадрами з особистого архіву Її Величності.

Єлизавета II керувала Британією 70 років, протягом яких у світі відбулося чимало драматичних змін. Вона була жінкою, яка серйозно поставилася до своєї монаршої присяги й ані на мить не відступала від неї.