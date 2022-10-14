Звільнений "азовець" Самойленко розповів про тортури росіян

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Звільнений "азовець" Самойленко розповів про тортури росіян

48 хвилин(и) тому

Захисник Маріуполя боєць полку "Азов" Ілля Самойленко розповів BBC про важкі умови російського полону.

За словами Самойленка, росіяни звично застосовують тортури до військовополонених і порушують правила Женевської конвенції.

Його самого фізично не катували, але довго тримали в окремій камері, де військовий "Азову" намагався подумки вести відлік днів у тюрмі.

Самойленко розповів, що одразу після ув'язнення його охоронці забрали протез руки.

На фронті Самойленко з 2015 року. Під час боїв втратив ліву руку та праве око. Навчився стріляти, використовуючи титановий механічний протез.

Тепер хоче швидше відновити сили й повернутися в стрій, щоб визволити інших побратимів з полону.

Ілля вільно володіє англійською мовою. У травні Самойленко провів онлайн пресконференцію командування з оточеної російськими військами "Азовсталі". Це його перше інтерв'ю світовим ЗМІ після полону.