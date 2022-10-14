Звільнений "азовець" Самойленко розповів про тортури росіян
Захисник Маріуполя боєць полку "Азов" Ілля Самойленко розповів BBC про важкі умови російського полону.
За словами Самойленка, росіяни звично застосовують тортури до військовополонених і порушують правила Женевської конвенції.
Його самого фізично не катували, але довго тримали в окремій камері, де військовий "Азову" намагався подумки вести відлік днів у тюрмі.
Самойленко розповів, що одразу після ув'язнення його охоронці забрали протез руки.
На фронті Самойленко з 2015 року. Під час боїв втратив ліву руку та праве око. Навчився стріляти, використовуючи титановий механічний протез.
Тепер хоче швидше відновити сили й повернутися в стрій, щоб визволити інших побратимів з полону.
Ілля вільно володіє англійською мовою. У травні Самойленко провів онлайн пресконференцію командування з оточеної російськими військами "Азовсталі". Це його перше інтерв'ю світовим ЗМІ після полону.
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