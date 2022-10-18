"Ми називаємо їх "мʼясом": як українці женуть росіян на сході
"Ми називаємо їх "мʼясом": як українці женуть росіян на сході
Українська армія витісняє росіян на сході.
Щотижня українці потроху відвойовують назад свої території. Росія відступає, лишаючи по собі руйнування і купи сміття.
До речі, сміття – це те, за цим ЗСУ легко вираховує позиції ворога з повітря.
На позиціях українських військових поблизу Лимана побував кореспондент ВВС Джонатан Біл.
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