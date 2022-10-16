Ярина Чорногуз: "Воюємо за те, щоб люди реформували державу, поки ми ризикуємо життям"
Ярина Чорногуз: "Воюємо за те, щоб люди реформували державу, поки ми ризикуємо життям"
Ярина Чорногуз – бойовий медик, морська піхотинка, поетеса та активістка, а також мама 8-річної доньки. Їй вдалося поєднати фронт з материнством.
Крім того, у свої 27 років Ярина – в сотні найвпливовіших жінок України.
У 2019 стала парамедиком, а вже через рік підписала контракт із ЗСУ. Вторгнення РФ зустріла на передовій. З морпіхами Ярина пройшла пекло під Попасною, Маріуполем та Бахмутом.
Ми поговорили з Яриною про війну, творчість, кохання та виховання доньки. Про те, з якими проблемами жінки зіштовхуються під час служби та як їх долають – військова розповіла BBC.
З Яриною Чорногуз спілкувалася журналістка Наталія Шумакова.
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