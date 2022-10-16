"Росія вбиває найкращих". Поховали лікарку Охматдиту Оксану Леонтьєву

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"Росія вбиває найкращих". Поховали лікарку Охматдиту Оксану Леонтьєву

8 хвилин(и) тому

"Ми втратили опору й надійного друга", - так про загибель дитячого гематолога Оксани Леонтьєвоі кажуть її колеги з Охматдиту.

Лікар загинула в центрі Києва під час масованого ракетного удару РФ по Україні 10 жовтня. Похорон відбувся 14 жовтня.

Лікар мала рідкісну спеціалізацію у сфері трансплантації кісткового мозку дітям. Таких фахівців в Україні одиниці.

Разом із колегами вивела лікування раку в дітей на європейський рівень. Її маленький син лишився повним сиротою. Його будуть виховувати дідусь та бабуся.