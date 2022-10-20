"Ще один день без тебе": як рідні чекають батька з полону

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"Ще один день без тебе": як рідні чекають батька з полону

1 година тому

У російському полоні можуть перебувати кілька тисяч українських військовополонених, кажуть правозахисники. Серед тих, кого й досі не обміняли, і Леонід Євсеєв.

Його родина вже багато місяців чекає на звістку про батька, який ще навесні разом із бійцями "Азову" вийшов з "Азовсталі". Відтоді звʼязку із чоловіком немає.

"Я прошу Бога, щоб його не катували... і вірю, що сьогодні він хоч щось їв", - каже молодша дочка Леоніда Катерина.

Рідні бійця переживають за його здоровʼя, адже він має хронічні хвороби, а умови утримання у колоніях жахають.

Із родиною Леоніда Євсеєва зустрівся кореспондент ВВС Абдужаліл Абдурасулов.