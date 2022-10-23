Діти снігової країни. Документальний фільм ВВС

35 хвилин(и) тому

Це зворушливий фільм про групу дітей, народжених у непальській частині Гімалаїв.

У віці лише чотирьох років батьки відправляють малюків на навчання до школи у Катманду, сподіваючись, що гарна освіта подарує їм краще життя. Навчання триває понад десять років, і увесь цей час діти не бачаться зі своїми батьками.

Вони повертаються додому вже підлітками, що пізнали міське життя з усіма його досягненнями сучасності, тоді як їхні батьки й далі ведуть традиційний спосіб життя у віддалених гірських селищах.

Унікальна і пронизлива стрічка про дорослішання, знята на тлі мальовничих гірських пейзажів.

ВВС має право на розповсюдження цього документального фільму на всіх територіях, за винятком: США, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія, Андорра, Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство.