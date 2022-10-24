Лікарняний клоун в армії. Як уміння імпровізувати допомагає в бою

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Лікарняний клоун в армії. Як уміння імпровізувати допомагає в бою

22 хвилин(и) тому

З одного боку, морський піхотинець і загартований боєць, з іншого - волонтер по роботі з дітьми і лікарняний клоун.

28-річний киянин Олексій поєднує два такі, здавалось би, несхожі заняття. Але, каже він, між клоунадою і армією насправді більше подібностей, ніж здається на перший погляд. А вміння імпровізувати потрібне і там, і там.