Лікарняний клоун в армії. Як уміння імпровізувати допомагає в бою
Лікарняний клоун в армії. Як уміння імпровізувати допомагає в бою
З одного боку, морський піхотинець і загартований боєць, з іншого - волонтер по роботі з дітьми і лікарняний клоун.
28-річний киянин Олексій поєднує два такі, здавалось би, несхожі заняття. Але, каже він, між клоунадою і армією насправді більше подібностей, ніж здається на перший погляд. А вміння імпровізувати потрібне і там, і там.
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