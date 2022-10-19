Могили й люди в підвалах: Лиман після окупації армією РФ

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Могили й люди в підвалах: Лиман після окупації армією РФ

22 хвилин(и) тому

Армія Російської Федерації залишила у Лимані руїни житлових будинків і поламані долі людей.

Після звільнення на місцевому кладовищі триває ексгумація загиблих, більшість з яких смерть спіткала під час обстрілів та бомбардувань у травні.

У місті не вистачає продуктів харчування. Деякі мешканці готуються зустріти зиму в підвалах. Повернення до мирного життя відбувається повільно. Адже бойові дії тривають зовсім близько.

Відео Жанна Безп'ятчук, Кевін Макгрегор.