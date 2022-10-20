Херсон в окупації: як журналіст фільмував правду життя під росіянами

23 хвилин(и) тому

Російська армія окупувала Херсон у перші дні війни. Відтоді одне з найбільших міст півдня України фактично відрізане від решти країни.

Там немає мобільного зв'язку українських операторів і мешканці, які залишилися там, вимушені отримувати інформацію головним чином з російських джерел.

Попри це, Херсон став осередком опору і протестів проти окупаційної влади, які тривали до кінця квітня. Багато з тих, хто брав участь у протестах, потрапили до рук силовиків або зникли. Ті, хто згодом повернувся, розповідали про насильство та погрози, жертвами яких вони стали.

У перші дні війни мешканець Херсона журналіст Дмитро Багненко взяв до рук камеру й задокументував три місяці життя в окупації.

Хлопець відверто і щиро розповідає про те, чим жило його рідне місто і його сім'я увесь цей час. Ці зйомки лягли в основу документального фільму відділу розслідувань ВВС, BBC Eye.