Трибунал для Путіна. Чим займаються лауреати Нобеля в Україні

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Трибунал для Путіна. Чим займаються лауреати Нобеля в Україні

1 година тому

Центр громадянських свобод став першою в історії українською організацією, яка отримала Нобелівську премію.

У жовтні Нобелівський комітет повідомив, що вручив Премію миру відразу трьом лауреатам. Крім Центру, ними стали російська правозахисна організація "Меморіал" і білоруський правозахисник і політв'язень Олесь Біляцький.

Очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук у розмові з ВВС розказала, як планує використати новий високий статус своєї організації для допомоги українцям у війні з Росією.