Трибунал для Путіна. Чим займаються лауреати Нобеля в Україні
Трибунал для Путіна. Чим займаються лауреати Нобеля в Україні
Центр громадянських свобод став першою в історії українською організацією, яка отримала Нобелівську премію.
У жовтні Нобелівський комітет повідомив, що вручив Премію миру відразу трьом лауреатам. Крім Центру, ними стали російська правозахисна організація "Меморіал" і білоруський правозахисник і політв'язень Олесь Біляцький.
Очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук у розмові з ВВС розказала, як планує використати новий високий статус своєї організації для допомоги українцям у війні з Росією.
Повну версію інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі BBC News Україна.
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