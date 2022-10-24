Комендантська година у Києві. Кого поліція затримує на нічних вулицях
Комендантська година у Києві. Кого поліція затримує на нічних вулицях
В Україні діє комендантська година. Порушники встановленого порядку можуть затримані та отримати адмінпокарання.
Порушникам також можуть виписувати повістки до військкоматів для проходження медкомісій або ж поновлення даних.
Поліцейські мають більше повноважень у період воєнного стану, а права цивільних громадян обмежені.
Дивіться репортаж BBC про те, як патрулі діють під час комендантської години на нічних вулицях Києва.
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