Комендантська година у Києві. Кого поліція затримує на нічних вулицях

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Комендантська година у Києві. Кого поліція затримує на нічних вулицях

22 хвилин(и) тому

В Україні діє комендантська година. Порушники встановленого порядку можуть затримані та отримати адмінпокарання.

Порушникам також можуть виписувати повістки до військкоматів для проходження медкомісій або ж поновлення даних.

Поліцейські мають більше повноважень у період воєнного стану, а права цивільних громадян обмежені.

Дивіться репортаж BBC про те, як патрулі діють під час комендантської години на нічних вулицях Києва.