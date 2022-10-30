Джамала: "Мобілізація кримських татар у лави російської армії - це просто вбивство"

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Джамала: "Мобілізація кримських татар у лави російської армії - це просто вбивство"

37 хвилин(и) тому

Джамала ніколи не думала, що колись проситиме для своєї країни зброю.

Але напад Росії змусив її змінити плани та очікування щодо самої себе.

У перші дні вона, як і мільйони інших українців, рятувала дітей від війни.

Вже за лічені дні від початку війни співачка почала їздити світом, розповідаючи про Україну та збираючи кошти постраждалим через російську війну.

Мобілізація кримських татар у лави російської армії, на думку Джамали, - це продовження вбивства її народу.

У розмові з ВВС Джамала поділилася думками про воєнну реальність та мріями на після війни.