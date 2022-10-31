Росія вдарила по Україні десятками ракет, постраждала енергетика

1 година тому

Загалом росіяни випустили понад півсотні ракет, 44 з них були збиті ППО. Серія вибухів пролунала в Києві та області. У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. У багатьох киян немає води.