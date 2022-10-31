Росія вдарила по Україні десятками ракет, постраждала енергетика
Росія вдарила по Україні десятками ракет, постраждала енергетика
31 жовтня Росія вдарила по Україні десятками ракет.
Влучання ракет зафіксовані в Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Дніпропетровській областях — загалом пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах.
Загалом росіяни випустили понад півсотні ракет, 44 з них були збиті ППО. Серія вибухів пролунала в Києві та області. У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. У багатьох киян немає води.
Знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях України. Енергетики ліквідовують наслідки російських атак.