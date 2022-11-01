Як у ліфті дочекатися, коли дадуть світло

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Як у ліфті дочекатися, коли дадуть світло

46 хвилин(и) тому

Масовані російські ракетні удари по енергооб'єктах України призвели до дефіциту електроенергії. Відключення стають дедалі тривалішими й сягають декількох годин. Це особливо гостро відчуває цивільне населення.

Щоб допомогти людям, які можуть бути заблокованими у ліфтах під час вимикання світла, кияни почали складати спеціальні набори з водою, ліками та навіть іграшками для дітей.

Російські політики й військові не приховують, що спеціально обрали тактику руйнування цивільної інфраструктури, щоб створити важкі умови для українського населення під час зими.