"Привиди Києва": як вони захищають українське небо
"Привиди Києва": як вони захищають українське небо
Винищувальна авіація України в останні тижні щодня задіяна в перехопленні російських ракет та дронів.
Крім того, українські повітряні сили підтримують наземні війська в контрнаступах та боях на Донбасі.
Українські пілоти винищувачів стали героями битви за Київ та вже ввійшли в історію нинішньої війни як "Привиди Києва".
Їм вдалося витіснити російські літаки з українського неба, хоч ті переважали в рази кількісно та мають краще оснащення.
Кореспондентка ВВС News Україна Жанна Безп'ятчук поспілкувалася з одним із них - з пілотом МіГ-29 із позивним "Джус" - про реалії служби та майбутнє української авіації.
Відео Пітера Болла, Якова Любчича.
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