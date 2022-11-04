"Привиди Києва": як вони захищають українське небо

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"Привиди Києва": як вони захищають українське небо

17 хвилин(и) тому

Винищувальна авіація України в останні тижні щодня задіяна в перехопленні російських ракет та дронів.

Крім того, українські повітряні сили підтримують наземні війська в контрнаступах та боях на Донбасі.

Українські пілоти винищувачів стали героями битви за Київ та вже ввійшли в історію нинішньої війни як "Привиди Києва".

Їм вдалося витіснити російські літаки з українського неба, хоч ті переважали в рази кількісно та мають краще оснащення.

Кореспондентка ВВС News Україна Жанна Безп'ятчук поспілкувалася з одним із них - з пілотом МіГ-29 із позивним "Джус" - про реалії служби та майбутнє української авіації.

Відео Пітера Болла, Якова Любчича.