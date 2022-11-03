"Привиди Києва": як вони захищають небо України від російських ракет, дронів і авіації

58 хвилин(и) тому

Винищувальна авіація України в останні тижні щодня задіяна в перехопленні російських ракет та дронів.

Крім того, українські Повітряні Сили підтримують наземні війська в контрнаступах та боях на Донбасі.

Українські пілоти винищувачів стали героями битви за Київ та вже ввійшли в історію нинішньої війни як легендарні "Привиди Києва".

Їм вдалося витіснити російські літаки з українського неба, хоч ті переважали в рази кількісно та мають краще оснащення.

Кореспондентка української служби ВВС Жанна Безп'ятчук поспілкувалася з одним із них - з пілотом МіГ-29 із позивним "Джус" - про реалії їхньої служби та майбутнє української авіації.

І чому їм потрібна сучасна західна техніка для боротьби з росіянами у небі.

Відео Пітера Болла, Якова Любчича.