Як живе затоплене село Демидів

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Як живе затоплене село Демидів

14 хвилин(и) тому

Катастрофа у Демидові – так у пресі назвали ситуацію, що виникла у Вишгородському районі, на північ від Києва.

Ще у лютому під час бойових дій греблю, що відділяє річку Ірпінь від Київського моря, підірвали, аби ускладнити росіянам наступ. У підсумку вода затопила значні території і підійшла до навколишніх сіл.

Демидів – одне з них – живе на потопі весь цей час. І з наближенням зими настрої у місцевих жителів дедалі тривожніші, каже кореспондент BBC News Україна, який разом з оператором Іваном Єрмаковим побував у Демидові.