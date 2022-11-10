Підпілля нашого часу: як воюють українські партизани

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Підпілля нашого часу: як воюють українські партизани

10 хвилин(и) тому

Опір російським військам в Україні чинять не тільки регулярні збройні сили, а й прості люди, які опинилися в окупації.

Чимало з них взяли до рук зброю й організувалися у загони підпільної боротьби, аби зупинити ворога.

Знімальна група BBC отримала ексклюзивний доступ до співорганізатора підпільного руху спротиву, а також поспілкувалася з іншими його учасниками - сучасними партизанами і підпільниками.

Учасники руху розповіли та показали нам, як готувалися та як здійснювали протидію російському вторгненню.