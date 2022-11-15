Андрій Данилко: "Я Путіну все сказав давно"
Андрій Данилко: "Я Путіну все сказав давно"
Війна змусила Андрія Данилка замислитися, чи доречний нині гумористичний жанр та чи варто зараз виступати.
Але під час концертів за кордоном артист зрозумів наскільки українцям, які виїхали, потрібен нині оптимізм.
Перед інтерв'ю його прес-служба попереджає: Андрій зможе говорити, якщо не відключать світло.
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В реаліях нинішньої України Данилко не бачить можливості для примирення з Росією, залишається оптимістом і зізнається, що щиро зрадів би, якби президента Росії не стало.
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