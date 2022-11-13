Дорога до Лимана: як возять гуманітарку у звільнені міста

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Дорога до Лимана: як возять гуманітарку у звільнені міста

37 хвилин(и) тому

Мільйони людей по всій Україні відчувають на собі наслідки російських обстрілів електростанцій.

У найважчому становищі - люди на нещодавно звільнених територіях. У них переважно взагалі немає електрики та опалення.

Волонтери громадської організації "Дорожній контроль Вінниця" та благодійного фонду "Енергія відродження" збирають і везуть допомогу для тих, кому найважче. Вони їдуть насамперед у селища та містечка поруч із фронтом.

Знімальна група BBC вирушила з ними до Лимана, щоб довідатися, що спонукає цих людей проїжджати крізь ніч майже тисячу кілометрів та ризикувати своєю безпекою.

Лиман на півночі Донецької області звільнили наприкінці вересня. Офіційно українська армія зайшла туди 1 жовтня.

Над відео працювали Жанна Безп'ятчук, Кевін Макгрегор, Пітер Болл, Клер Пресс.