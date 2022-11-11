Зруйнований Антонівський міст: сліди росіян під Херсоном

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Зруйнований Антонівський міст: сліди росіян під Херсоном

1 година тому

Росіяни підірвали Антонівський міст, відступаючи з Херсона. Про це свідчать численні відео і фото, що ширяться у мережі.

Зруйновані і понтонні переправи через Дніпро, які росіяни будували після ударів ЗСУ по мосту ще влітку.

Напередодні Росія заявила, що відводить війська з Херсона на лівий берег. Відступ відбувався, у тому числі і через Антонівський міст.

На кадрах, поширених у проросійських пабліках, видно, як російські солдати пішки тікають через Дніпро по понтонах.

Як повідомляє Міноборони Росії, зараз російські війська вже повністю вийшли з Херсона.

У самому ж місті люди готуються зустрічати українську армію і вже вивісили синьо-жовтий стяг на центральній площі. Перші загони ЗСУ вже в Херсоні.