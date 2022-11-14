Зеленський у Херсоні: "Далі буде"

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Зеленський у Херсоні: "Далі буде"

1 година тому

Володимира Зеленського у Херсоні вітали вигуками "ЗСУ" та "Слава Україні".

Там президент нагородив військових, що брали участь у звільненні міста від російської окупації.

30 вересня Путін оголосив про анексію Херсонщини та Запоріжжя разом з Донецькою та Луганською областями. В Херсонській області з'явилися плакати про те, що регіон буде "назавжди" в РФ.

Утім 11 листопада російська окупація Херсонщини завершилася. Вона тривала вісім місяців.