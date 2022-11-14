Зеленський у Херсоні: "Далі буде"
Зеленський у Херсоні: "Далі буде"
Володимира Зеленського у Херсоні вітали вигуками "ЗСУ" та "Слава Україні".
Там президент нагородив військових, що брали участь у звільненні міста від російської окупації.
30 вересня Путін оголосив про анексію Херсонщини та Запоріжжя разом з Донецькою та Луганською областями. В Херсонській області з'явилися плакати про те, що регіон буде "назавжди" в РФ.
Утім 11 листопада російська окупація Херсонщини завершилася. Вона тривала вісім місяців.
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