"Ми не дамо Росії перечекати" - Зеленський

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"Ми не дамо Росії перечекати" - Зеленський

56 хвилин(и) тому

Радіаційна загроза і ядерний шантаж Росії, продовольча й енергетична безпека, виведення російських військ з України, звільнення полонених та примусово вивезених і протистояння екоциду – теми, на які президент Володимир Зеленський говорив під час виступу на саміті G20 в Індонезії.

За його словами, прийшов час, коли треба і можна припинити руйнівну війну Росії. Для цього президент запропонував українську формулу миру.

Щоб звільнити всю землю від росіян, сказав Володимир Зеленський, доведеться ще воювати.