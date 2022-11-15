"Ми не дамо Росії перечекати" - Зеленський
"Ми не дамо Росії перечекати" - Зеленський
Радіаційна загроза і ядерний шантаж Росії, продовольча й енергетична безпека, виведення російських військ з України, звільнення полонених та примусово вивезених і протистояння екоциду – теми, на які президент Володимир Зеленський говорив під час виступу на саміті G20 в Індонезії.
За його словами, прийшов час, коли треба і можна припинити руйнівну війну Росії. Для цього президент запропонував українську формулу миру.
Щоб звільнити всю землю від росіян, сказав Володимир Зеленський, доведеться ще воювати.
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