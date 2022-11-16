Падіння ракети у Польщі. Варшава закликала не піддаватися пропаганді Кремля

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Падіння ракети у Польщі. Варшава закликала не піддаватися пропаганді Кремля

44 хвилин(и) тому

Лідери Польщі - президент Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький - заявили, що Варшава не проситиме про застосування Статей 4 і 5 Договору НАТО про колективну безпеку.

Це вони зробили після оприлюднення інформації про ракету, яка напередодні впала неподалік українського кордону.

Слідчі з'ясували, що це була українська ППО, яка збивала російську ракету під час масованих обстрілів 15 листопада.

Польський прем'єр-міністр Моравецький також нагадав, що Кремль прагнутиме сіяти розбрат та поширювати пропаганду ворожості, та закликав не піддаватися на це.