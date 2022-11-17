Давайте оцінимо наші шанси з кабіни водія і з пішохідної “зебри”.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Давайте оцінимо наші шанси з кабіни водія і з пішохідної “зебри”.

45 хвилин(и) тому

В Україні зросла кількість аварій із пішоходами у темний час доби. Це особливо відчутно в регіонах, енергетична інфраструктура яких зазнала найбільших руйнувань від російських ракетних ударів та атак дронів.

За даними Нацполіції України, з часу повномасштабної війни кількість дорожньо-транспортних пригод в країні збільшилася на 10%.

Влада та й навіть сам президент Зеленський закликають до пильності.

Чи допомагають пішоходу світловідбивальні елементи на одязі? Чому світлий одяг краще, ніж темний? Давайте оцінимо наші шанси з кабіни водія і з пішохідної “зебри”.

Відео: Альбій Шудря, Анастасія Грібанова, Ігор Неволько.