Давайте оцінимо наші шанси з кабіни водія і з пішохідної “зебри”.
Давайте оцінимо наші шанси з кабіни водія і з пішохідної “зебри”.
В Україні зросла кількість аварій із пішоходами у темний час доби. Це особливо відчутно в регіонах, енергетична інфраструктура яких зазнала найбільших руйнувань від російських ракетних ударів та атак дронів.
За даними Нацполіції України, з часу повномасштабної війни кількість дорожньо-транспортних пригод в країні збільшилася на 10%.
Влада та й навіть сам президент Зеленський закликають до пильності.
Чи допомагають пішоходу світловідбивальні елементи на одязі? Чому світлий одяг краще, ніж темний? Давайте оцінимо наші шанси з кабіни водія і з пішохідної “зебри”.
Відео: Альбій Шудря, Анастасія Грібанова, Ігор Неволько.
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