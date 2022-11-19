"Маленький японський герой": як японець обійняв 10 тисяч українців

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"Маленький японський герой": як японець обійняв 10 тисяч українців

13 хвилин(и) тому

Із Коічі Кувабарою ми зустрілися на Хрещатику.

Його неможливо було не помітити: хлопець стояв у білій футболці і з плакатом, де українською було написано "Обіймемося заради миру". Із дитячою безпосередністю він вигукував до перехожих (теж українською!): "Привіт! Обіймемося?".

Хтось поглядав на нього, як на дивака та й біг собі від гріха подалі, а хтось таки підходив і обіймався, розпитував про Японію і дякував за підтримку. А саме за цим хлопець і приїхав - підтримати українців у часи російської агресії.

Коічі – відеоблогер і вже більше 10 років подорожує Азією, пропонуючи усім безкоштовні обійми заради миру. Він розповідає, що хотів якось допомогти й Україні, але не мав ані грошей на донати для армії, ані достатньо сміливості, аби піти воювати, тож вирішив зробити те, що вміє найкраще – приїхати до українців з обіймами.

Він побував у багатьох містах України: Харкові, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі… Встиг стати свідком кількох обстрілів і тепер знає, що війна в Україні – це не просто новини по телевізору, а реальність.

З кожного міста хлопець вів відеостріми на YouTube і розповідав своїм підписникам у Японії та по всьому світу, що відбувається в Україні.

Матеріал Івана Єрмакова та Анастасії Грібанової.