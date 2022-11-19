Новий прем'єр Британії Ріші Сунак вперше приїхав до Києва

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Новий прем'єр Британії Ріші Сунак вперше приїхав до Києва

1 година тому

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вперше прибув з офіційним візитом в Київ.

Обговорили з президентом Зеленським низку питань як для обох країн, так і для глобальної безпеки.

Ріші Сунак відзначив мужність українського народу, яка надихає весь світ. Він наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні доти, поки наша держава не здобуде мир.

На спільному брифінгу пролунало декілька заяв:

Зеленський повідомив, що останні російські удари (15-17 листопада) були націлені зокрема на об'єкти, які давали змогу транспортувати українську електроенергію в Євросоюз. Британія запропонувала допомогу Києву у відновленні української енергосистеми.

Україна і Британія працюють над угодою про "цифрову торгівлю" між країнами.

Київ закликає Британію визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Але, визнав Зеленський, цю тему ще належить "детально проробити"

Ріші Сунак пообіцяв, що Велика Британія буде надавати допомогу Україні до того моменту, поки не буде встановлено мир.

Британія вже надала Києву військову допомогу на 3 млрд фунтів, планується найближчим часом надання гуманітарної допомоги ще на 16 млн фунтів.

Британія надасть Україні 120 зенітних гармат для ЗСУ, а також проведе навчання військових медиків і інженерів.

Лондон прийме конференцію з відбудови України наступного року.