Серіал "Чорнобаївка" завершився. Як виглядає селище-легенда після звільнення.

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Серіал "Чорнобаївка" завершився. Як виглядає селище-легенда після звільнення.

9 хвилин(и) тому

Селище Чорнобаївка стало народною легендою під час війни. Російські війська окупували його разом з Херсоном у перші дні війни. Вони захопили Чорнобаївський військовий аеродром. А Херсонський міжнародний, що зовсім поруч, зруйнували.

Військове летовище в Чорнобаївці мало стратегічне значення для РФ. Її військові перекидали гелікоптерами техніку з лівого на правий берег Дніпра саме в Чорнобаївку. Українська армія систематично знищувала техніку та особовий склад російської армії. А та повторювала ці маневри знову й знову.

Тим часом упродовж восьми місяців російської окупації в Чорнобаївці жили сотні людей. Ті, хто пережив окупацію, розповідають про обшуки, розстріли сусідів, обстріли касетними снарядами, викрадення посадовців і терор щодо місцевого населення російських окупаційних сил.

Більшість людей тут залишилися вірними Україні й чекали повернення її влади та армії.

Без постійного зв'язку з підконтрольними територіями, залишаючись днями й ночами в підвалах, люди навіть не знали, що їх селище стало легендою...