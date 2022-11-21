"Ми знову в Херсоні". У звільнене місто повертаються українські супермаркети
"Ми знову в Херсоні". У звільнене місто повертаються українські супермаркети
Понад 8 місяців росіяни утримували Херсон.
ЗСУ звільнили місто, але, відступаючи, росіяни знищили критичну інфраструктуру. Херсон досі без світла, зв'язку та водопостачання.
Попри це, 20 листопада у звільненому Херсоні знову запрацював супермаркет мережі АТБ. Магазин працює без централізованого електропостачання, водопостачання, а також без зв'язку. Забезпечують його роботу дизельні генератори, привізна вода та Starlink.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.