"Ми знову в Херсоні". У звільнене місто повертаються українські супермаркети

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"Ми знову в Херсоні". У звільнене місто повертаються українські супермаркети

21 хвилин(и) тому

Понад 8 місяців росіяни утримували Херсон.

ЗСУ звільнили місто, але, відступаючи, росіяни знищили критичну інфраструктуру. Херсон досі без світла, зв'язку та водопостачання.

Попри це, 20 листопада у звільненому Херсоні знову запрацював супермаркет мережі АТБ. Магазин працює без централізованого електропостачання, водопостачання, а також без зв'язку. Забезпечують його роботу дизельні генератори, привізна вода та Starlink.