Ракетний удар по Україні забрав життя шести людей

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Ракетний удар по Україні забрав життя шести людей

29 хвилин(и) тому

23 листопада Росія знову завдала масштабного ракетного удару по Україні, залишивши без електрики багато регіонів. За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії постраждали 36 українців, шестеро - загинули.

Внаслідок обстрілу у Києві пошкоджена двоповерхова будівля, загинуло троє людей, серед них - 17-річна дівчина. Ще 11 людей постраждали, 10 із них госпіталізували.

У деяких районах Києва після російських обстрілів немає світла. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, у столиці також повністю припинили водопостачання.

Чернігівська та Харківська області повністю знеструмлені. У Харкові призупинив роботу наземний електротранспорт.

Через масований ракетний удар від енергосистеми відключені енергоблоки Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської атомних електростанцій.