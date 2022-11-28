"Ми знаємо, за що воюємо": Олена Зеленська в інтервʼю ВВС
"Ми знаємо, за що воюємо": Олена Зеленська в інтервʼю ВВС
Вона завжди казала, що хоче лишатися за лаштунками, але так сталося, що тепер ця жінка у центрі уваги всього світу.
Олена Зеленська для багатьох стала символом незламності українських жінок, а також голосом, який закликає світ допомагати Україні.
Ми зустрілися із першою леді в рамках проєкту ВВС "100 жінок", аби розпитати її про те, як це - бути дружиною воєнного лідера, а також про те, як змінилися українці та їхні цінності за місяці війни.
З Оленою Зеленською спілкувалася кореспондентка ВВС Ліз Дюсет.
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