"Ми знаємо, за що воюємо": Олена Зеленська в інтервʼю ВВС

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"Ми знаємо, за що воюємо": Олена Зеленська в інтервʼю ВВС

38 хвилин(и) тому

Вона завжди казала, що хоче лишатися за лаштунками, але так сталося, що тепер ця жінка у центрі уваги всього світу.

Олена Зеленська для багатьох стала символом незламності українських жінок, а також голосом, який закликає світ допомагати Україні.

Ми зустрілися із першою леді в рамках проєкту ВВС "100 жінок", аби розпитати її про те, як це - бути дружиною воєнного лідера, а також про те, як змінилися українці та їхні цінності за місяці війни.

З Оленою Зеленською спілкувалася кореспондентка ВВС Ліз Дюсет.