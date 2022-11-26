Співавтор Меморіалу Голодомору Мирослав Нізьо: "Ваше тіло має відчути трохи травми, болю"

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Співавтор Меморіалу Голодомору Мирослав Нізьо: "Ваше тіло має відчути трохи травми, болю"

36 хвилин(и) тому

“Я дуже пишаюся, що я, польський архітектор, причетний до чогось важливого для української ідентичності “, - каже Мирослав Нізьо, співавтор Меморіалу Голодомору-геноциду в Києві.

Будівля майбутнього музею матиме вигляд розрізаної землі.

ВВС розпитала пана Нізьо про символізм та нову важливість меморіалу під час російсько-української війни, а також про перебіг будівництва.