"Ворожі книги" – що українці роблять з російською літературою

"Ворожі книги" – що українці роблять з російською літературою

Виявляється, Пушкін і Лєрмонтов стали мимоволі допомагати ЗСУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ українці почали масово позбуватися російської літератури - а дехто й взагалі усього, перекладеного російською.

Аби не робити це "в холосту", подекуди почали організовувати збори книг, щоб здати їх на макулатуру і переказати гроші на потреби ЗСУ.

Більше розповість наш кореспондент Роман Лебедь.

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