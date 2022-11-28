"Ворожі книги" – що українці роблять з російською літературою
"Ворожі книги" – що українці роблять з російською літературою
Виявляється, Пушкін і Лєрмонтов стали мимоволі допомагати ЗСУ.
Після повномасштабного вторгнення РФ українці почали масово позбуватися російської літератури - а дехто й взагалі усього, перекладеного російською.
Аби не робити це "в холосту", подекуди почали організовувати збори книг, щоб здати їх на макулатуру і переказати гроші на потреби ЗСУ.
Більше розповість наш кореспондент Роман Лебедь.
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