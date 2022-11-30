Операції з ліхтариками – як працюють лікарні України без світла під ударами Росії

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Операції з ліхтариками – як працюють лікарні України без світла під ударами Росії

39 хвилин(и) тому

Українські лікарні теж опиняються під ударами російських ракет.

За інформацією ВООЗ, Росія вже 700 разів била по закладах охорони здоров’я в Україні, що є "очевидним порушенням міжнародного права".

Попри це, є операції, які лікарі просто не можуть зупинити чи перенести.

Тому їм доводиться пристосовуватися до нових умов і працювати фактично у темряві.