Операції з ліхтариками – як працюють лікарні України без світла під ударами Росії

Операції з ліхтариками – як працюють лікарні України без світла під ударами Росії

Українські лікарні теж опиняються під ударами російських ракет.

За інформацією ВООЗ, Росія вже 700 разів била по закладах охорони здоров’я в Україні, що є "очевидним порушенням міжнародного права".

Попри це, є операції, які лікарі просто не можуть зупинити чи перенести.

Тому їм доводиться пристосовуватися до нових умов і працювати фактично у темряві.

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