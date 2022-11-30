Операції з ліхтариками – як працюють лікарні України без світла під ударами Росії
Операції з ліхтариками – як працюють лікарні України без світла під ударами Росії
Українські лікарні теж опиняються під ударами російських ракет.
За інформацією ВООЗ, Росія вже 700 разів била по закладах охорони здоров’я в Україні, що є "очевидним порушенням міжнародного права".
Попри це, є операції, які лікарі просто не можуть зупинити чи перенести.
Тому їм доводиться пристосовуватися до нових умов і працювати фактично у темряві.
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