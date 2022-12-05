Бої за Бахмут: попереду вирішальні дні
Бої за Бахмут: попереду вирішальні дні
"Втрати є в усіх батальйонах, і поранених потрібно швидко лікувати", - розповідає військовий парамедик Іван, який бере участь у боях біля Бахмута.
Цей напрямок нині – один з найгарячіших на всій лінії фронту. Обидві сторони зазнають у боях численних втрат.
Російські війська прагнуть оточити Бахмут, щоб отримати можливість наступати на Краматорськ і Слов’янськ. Ці міста залишаються під українським контролем.
Українська армія робить просування росіян вкрай болісним і повільним.
Відео зроблене за матеріалами Reuters.
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