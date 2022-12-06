Пункти незламності - працюють чи ні?

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Пункти незламності - працюють чи ні?

44 хвилин(и) тому

В Україні почали з’являтися "Пункти незламності" - місця, де можна отримати допомогу під час тривалого відключення електроенергії чи тепла.

І майже одразу почали лунати нарікання на їхню роботу або відсутність - попри позначку на карті.

Ми вирішили оглянути кілька пунктів у різних містах.

Також закликаємо вас ділитися своїм досвідом у коментарях.

Над відео працювали Анастасія Грібанова, Роман Лебедь, Олексій Бухало, Роман Шикунець.