Кладовище російських ракет у Харкові

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Кладовище російських ракет у Харкові

39 хвилин(и) тому

У Харкові з’явилося "кладовище російських ракет" - місце, де зібрали рештки снарядів, які Росія випустила по місту та області.

Українські та міжнародні слідчі вивчають тисячі доказів, які забрали численні життя військових та цивільних і спричинили значні руйнування інфраструктури.

У прокуратурі кажуть, що усе це вказує на порушення Росією законів і звичаїв війни.