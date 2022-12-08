Кладовище російських ракет у Харкові
Кладовище російських ракет у Харкові
У Харкові з’явилося "кладовище російських ракет" - місце, де зібрали рештки снарядів, які Росія випустила по місту та області.
Українські та міжнародні слідчі вивчають тисячі доказів, які забрали численні життя військових та цивільних і спричинили значні руйнування інфраструктури.
У прокуратурі кажуть, що усе це вказує на порушення Росією законів і звичаїв війни.
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