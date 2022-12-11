Песики з "нуля". Історія порятунку Рудого та Чорного з-під Бахмута

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Песики з "нуля". Історія порятунку Рудого та Чорного з-під Бахмута

13 хвилин(и) тому

Під Бахмутом відбуваються одні з найзапекліших боїв від початку повномасштабного російського вторгнення.

Саме на цей напрямок фронту кілька місяців тому перекинули підрозділ Олексія та Валерії.

Впродовж усієї війни військові змушені рятувати домашніх тварин, які опинилися на вулиці через бойові дії.

Цуценят Рудого та Чорного Олексій та Валерія помітили випадково - це дало песикам шанс на щасливе життя.