"Вдома все рідне". До села, що було на передовій, повертаються люди

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"Вдома все рідне". До села, що було на передовій, повертаються люди

38 хвилин(и) тому

Після того, як ЗСУ звільнили від росіян Херсон і частину області, до зруйнованих сіл і міст почали повертатися люди.

Посад-Покровське – одне з таких сіл. Воно розташоване між Херсоном і Миколаєвом. Ще недавно село було на передовій.

Дві сім’ї, які наважилися повернутися додому до Посад-Покровського, розповідають про свій біль.