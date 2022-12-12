"Вдома все рідне". До села, що було на передовій, повертаються люди
"Вдома все рідне". До села, що було на передовій, повертаються люди
Після того, як ЗСУ звільнили від росіян Херсон і частину області, до зруйнованих сіл і міст почали повертатися люди.
Посад-Покровське – одне з таких сіл. Воно розташоване між Херсоном і Миколаєвом. Ще недавно село було на передовій.
Дві сім’ї, які наважилися повернутися додому до Посад-Покровського, розповідають про свій біль.
- "Найстрашніше, коли горів аеропорт". Як жителі Чорнобаївки пережили окупацію і що думають про меми
- Серіал "Чорнобаївка" завершився. Як виглядає селище-легенда після звільнення.
- Російська мова відступила з Херсона разом із російською армією. Як живе звільнене місто
- "Ми жили, мов у камері смертників". Херсон святкує звільнення
Підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.