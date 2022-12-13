Спіраль без згоди у 12 років. Як Данія позбавляла інуїток права стати матір'ю

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Спіраль без згоди у 12 років. Як Данія позбавляла інуїток права стати матір'ю

7 хвилин(и) тому

Впродовж 1960-70-х років Данія намагалася контролювати народжуваність корінного народу Гренландії - інуїтів.

Тисячі жінок стали жертвами данської політики контрацепції. Їм, включно з 12-річними дівчатками, встановили внутрішньоматкові спіралі без їхньої згоди або згоди їхніх батьків.

Данія та Гренландія почали окремі офіційні розслідування.