Спіраль без згоди у 12 років. Як Данія позбавляла інуїток права стати матір'ю
Спіраль без згоди у 12 років. Як Данія позбавляла інуїток права стати матір'ю
Впродовж 1960-70-х років Данія намагалася контролювати народжуваність корінного народу Гренландії - інуїтів.
Тисячі жінок стали жертвами данської політики контрацепції. Їм, включно з 12-річними дівчатками, встановили внутрішньоматкові спіралі без їхньої згоди або згоди їхніх батьків.
Данія та Гренландія почали окремі офіційні розслідування.
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