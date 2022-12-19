У США знайшли дитину через 51 рік після викрадення. Допоміг тест ДНК онуків

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

У США знайшли дитину через 51 рік після викрадення. Допоміг тест ДНК онуків

18 хвилин(и) тому

Меліссі не було й двох років, коли її викрали з рідного дому у місті Форт-Верт, що в Техасі.

На той час батьки Мелісси щойно розійшлися і матір знайшла няню для догляду за дитиною.

Одного літнього дня няня з дівчинкою зникла.

Впродовж пів століття дитину шукала родина та вся країна.

Та віднайти рідних вдалося лише завдяки тесту ДНК - результат батька Мелісси збігся з ДНК її дітей.

Мелісса каже, що жінка, яка вдавала з себе її рідну матір, зізналася їй у викраденні.

Утім даних про її подальшу долю наразі немає.

Усі роки після викрадення з родини Мелісса жила усього за 20 хвилин їзди автомобілем від рідних. За її словами, атмосфера у родині була аб'юзивною і Мелісса не відчувала, що її любили.

Зараз вона планує повернути собі своє справжнє ім'я та оновити шлюбні обітниці зі своїм чоловіком. А до вівтаря її має повести рідний батько.