"Література, писана військовими, буде найчесніша" - переможець Дитячої книги року ВВС-2022 Андрій Бачинський
"Література, писана військовими, буде найчесніша" - переможець Дитячої книги року ВВС-2022 Андрій Бачинський
Повість Андрія Бачинського "Примари Чорної діброви" стала Дитячою книгою року ВВС-2022.
Це книга про проблеми екології, які деякі українці вважали чи не найгострішими до 24 лютого.
Автор зізнається, що здивований перемозі його книги у розпал війни, і каже, що зараз писав би її вже інакше.
"Примари Чорної діброви" - це проза для підлітків і про підлітків, які намагаються врятувати яр свого села від забудовників, що обіцяють збудувати там аквапарк.
Андрій Бачинський уже вдруге перемагає на Книзі року ВВС. У 2015 році його книга "140 децибелів тиші" здобула премію.
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