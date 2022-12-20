Зеленський у Бахмуті: "Ви захищаєте всю Україну"

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Зеленський у Бахмуті: "Ви захищаєте всю Україну"

11 хвилин(и) тому

Президент Володимир Зеленський несподівано приїхав до бійців ЗСУ у Бахмуті.

Його виступ і хвилину мовчання у пам'ять про загиблих супроводжували звуки боїв, що тривають.

Бахмут - одне з найважливіших міст на Донбасі. Саме там зараз зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста.

Президент зустрівся та поспілкувався з військовими, а також нагородив українських воїнів, повідомили в його офісі.