Зеленський у Бахмуті: "Ви захищаєте всю Україну"
Зеленський у Бахмуті: "Ви захищаєте всю Україну"
Президент Володимир Зеленський несподівано приїхав до бійців ЗСУ у Бахмуті.
Його виступ і хвилину мовчання у пам'ять про загиблих супроводжували звуки боїв, що тривають.
Бахмут - одне з найважливіших міст на Донбасі. Саме там зараз зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста.
Президент зустрівся та поспілкувався з військовими, а також нагородив українських воїнів, повідомили в його офісі.
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