Зеленський вручив Байдену нагороду від військового з Бахмута
Зеленський вручив Байдену нагороду від військового з Бахмута
Володимир Зеленський привіз президенту США Джо Байдену відзнаку від українського військового з Бахмута.
"Хрест бойових заслуг" офіцер на ім’я Павло - командир батареї HIMARS - отримав за участь в боях на найгарячішому напрямку спротиву російському наступу.
Напередодні український Зеленський відвідував Бахмут, і боєць попросив його передати свою відзнаку президенту Байдену.
У такий спосіб він подякував за підтримку з боку США, зокрема за надані HIMARS.
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