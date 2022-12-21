Зеленський вручив Байдену нагороду від військового з Бахмута

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Зеленський вручив Байдену нагороду від військового з Бахмута

9 хвилин(и) тому

Володимир Зеленський привіз президенту США Джо Байдену відзнаку від українського військового з Бахмута.

"Хрест бойових заслуг" офіцер на ім’я Павло - командир батареї HIMARS - отримав за участь в боях на найгарячішому напрямку спротиву російському наступу.

Напередодні український Зеленський відвідував Бахмут, і боєць попросив його передати свою відзнаку президенту Байдену.

У такий спосіб він подякував за підтримку з боку США, зокрема за надані HIMARS.